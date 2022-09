Diablo 4: la closed beta partirà entro fine anno

Blizzard Entertainment non solo ha fatto sapere che la closed beta di Diablo 4 prenderà il via entro la fine di quest’anno, ma ha anche svelato alcuni dettagli di questa sessione di prova, e in particolarele varie modalità giocabili dai fortunati che riusciranno a parteciparvi.









L’open beta sarà infatti interamente dedicata all’end game di Diablo 4, permettendo agli utenti di provare le modalità Marea infernale, Spedizioni da Incubo, Sussurri dei morti e Campi dell’Odio, nonché la funzione Tabelloni dell’Eccellenza. Blizzard fa sapere che la beta di concentrerà sull’end game per due motivi: da una parte gli sviluppatori non vogliono ancora svelare i dettagli della storia di Diablo 4, dall’altra vogliono assicurarsi che queste modalità siano tarate a modo prima del lancio del gioco completo.

Per quanto riguarda gli inviti alla closed beta, Blizzard sfrutterà i dati di gioco di Diablo 2: Resurrected e Diablo 3 per inviare gli inviti a quei giocatori che hanno trascorso più tempo nell’end game dei rispettivi videogiochi, così da essere certi di ricevere feedback da parte di utenti esperti. Nel caso in cui non riceveste un invito, però, non disperatevi: la Casa di Irvine fa sapere che all’inizio del 2023 verrà dato il via a una sessione di open beta. In questo modo tutti gli interessati avranno modo di provare l’end game di Diablo 4.

In entrambi i casi, le sessioni di beta si terranno su tutte le piattaforme, dunque PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.