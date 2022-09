Steam Deck: Valve annuncia un nuovo aumento della produzione

Dopo l’incremento annunciato all’inizio dell’estate, ora Valve ha fatto sapere di aver aumentato ulteriormente la produzione di Steam Deck. Grazie a questo boost, la compagnia di Bellevue è riuscita a soddisfare in anticipo tutte le prenotazioni con data di consegna entro la fine del terzo trimestre dell’anno.

“Poiché abbiamo completato in anticipo il Q3, partiamo avvantaggiati con il prossimo gruppo di prenotazioni e stiamo soddisfacendo le prenotazioni programmate per la finestra Q4,” si legge nel comunicato diffuso in queste ore. È dunque molto probabile che chi faceva parte di quest’ultima finestra possa ricevere Steam Deck in anticipo rispetto ai tempi previsti.