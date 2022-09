Marvel's Midnight Suns: l'ultimo trailer presenta Magik

Continua la campagna di presentazione dei vari personaggi giocabili di Marvel’s Midnight Suns: questa settimana tocca a Illyana Rasputin, alias Magik.









Nel tattico a turni di Firaxis potremo scatenare i poteri mutanti della sorella di Colosso che le permettono di teletrasportarsi e aprire portali dimensionali. Grazie alla sua spada, inoltre, può incanalare la sua forza vitale per danneggiare direttamente i nemici con potenti attacchi in mischia. Come funzionino in dettaglio le abilità di Magik non è dato sapere, ma sicuramente tra qualche giorno verrà pubblicato un nuovo trailer esteso dedicato proprio alla presentazione delle specifiche capacità di tale personaggio.

Marvel’s Midnight Suns, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco approderà anche su PS4, Xbox One e Switch, tuttavia per queste versioni bisognerà attendere l’inizio del prossimo anno.