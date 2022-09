MSI presenta le nuove schede Nvidia GeForce 4090 e 4080

MSI ha svelato le nuove schede grafiche Nvidia GeForce RTX 4090 e 4080 basate su architettura Ada Lovelace. Lla terza generazione di RTX propone schede veloci che offrono a giocatori e creator un salto epocale in termini di prestazioni. Di seguito le proposte di MSI:

SUPRIM

Le schede SUPRIM sono progettate per le migliori prestazioni, efficienze e prestigio. Raffreddate con il sistema TRI FROZR 3S, il più avanzato sistema di MSI, il calore è efficacemente dissipato dai componenti chiave con le nuove ventole TORX 5.0 e fino a 10 core pipe. I modelli RTX 4090 e 4080 16G hanno al centro una camera a vapore, mentre il modello RTX 4080 12G sarà caratterizzata da un grande baseplate in rame e nickel. L’alluminio spazzolato all’esterno del dissipatore e la piastra posteriore conferiscono alla scheda un’estetica possente. Gli iconici RGB Mystic Light regalano milioni di colori e una serie di opzioni di personalizzazione. Con Dual BIOS gli utenti potranno optare rapidamente tra due possibilità: bassa rumorosità o super prestazioni. Tutti i modelli SUPRIM sono impressionanti per dimensioni e prestazioni, con la RTX 4090 che occupa 3,75 slot mentre i modelli RTX 4080 rispettivamente 3,75 e 3,5 slot.

SUPRIM LIQUID

Oltre alle versioni dissipate ad aria, questa nuova generazione di SUPRIM introduce anche la nuova SUPRIM LIQUID. Disponibile solo su GeForce RTX 4090, questa nuova serie applica un sistema di raffreddamento a liquido a circuito chiuso in grado di mantenere le temperature ancora più basse. Il radiatore da 240mm è raffreddato con una coppia di ventole MSI MEG Silent Gale P12 da 120mm, progettate per fornire un’enorme pressione dell’aria e una bassa rumorosità. Una singola ventola TORX 5.0 sopra il dissipatore di calore dedicato garantisce un raffreddamento più che adeguato per i componenti chiave.

GAMING TRIO

La serie GAMING TRIO ritorna con un aspetto aggiornato ma con lo stesso perfetto equilibrio tra prestazioni, raffreddamento e silenziosità. A guidare questa serie aggiornata è il nuovo design con ventole TORX 5.0 con design innovativo. Al centro del dissipatore di calore, i modelli basati su RTX 4090 e 4080 presentano la collaudata piastra in rame e nickel, oltre alla tecnologia Dual BIOS per consentire un facile passaggio dalla modalità Silent alla modalità Gaming. Una piastra posteriore in metallo spazzolato con design a flusso continuo rinforza la scheda, fornendo al contempo un’azione di dissipazione passiva. Mystic Light adorna l’esterno della scheda grafica, illuminando la scena. Tutti i modelli GAMING TRIO sono impressionanti per dimensioni e prestazioni, con la RTX 4090 che occupa 3,75 slot mentre i modelli RTX® 4080 rispettivamente 3,25 e 3 slot.

VENTUS

La popolare serie VENTUS è tornata, ora con le pluripremiate ventole TORX 4.0 Incarnazione di una filosofia di design spartana senza fronzoli, le schede VENTUS mantengono l’essenziale e svolgono qualsiasi attività con le massime prestazioni. Un robusto sistema di dissipazione, rinforzato con piastre in alluminio spazzolato e un’estetica a tutto tondo, rendono questa serie perfetta per tantissime tipologie di build. La serie VENTUS è anche la più “contenuta” a livello di dimensioni, con i modelli basati su RTX 4080 di 3 e 2,5 slot.

MSI presenterà in dettaglio queste nuove schede video in live-stream mercoledì 21 ottobre alle ore 16:00.