Warhammer 40,000: Darktide, la closed beta si terrà a ottobre

Fatshark ha annunciato le date in cui si terrà la closed beta di Darktide, lo sparatutto cooperativo ambientato nell’universo fantascientifico di Warhammer 40,000.

Gli utenti PC potranno provare il gioco in anteprima dal 14 al 16 ottobre. Gli sviluppatori fanno sapere che i progressi della beta non verranno trasferiti nel gioco completo, inoltre le armi a disposizione e le mappe saranno limitate. Per partecipare bisogna effettuare l’iscrizione sul sito ufficiale, tuttavia sappiate che ciò non garantisce l’invito alla closed beta.

In ogni caso, la versione completa di Warhammer 40,000: Darktide sarà disponibile su PC dal 30 novembre, mentre la versione per Xbox Series X|S arriverà successivamente. Il gioco sarà incluso al lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.