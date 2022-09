Blizzard perde Geoff Goodman, lead hero designer di Overwatch 2

Blizzard Entertainment ha appena perso un membro importante del team di Overwatch 2, a pochi giorni dall’uscita del gioco: si tratta di Geoff Goodman, lead hero designer dello sparatutto competitivo online.

La notizia è stata confermata dallo stesso studio di sviluppo: “Vogliamo ringraziare Geoff per i molti anni di servizio in Blizzard e gli auguriamo il meglio,” si legge in una nota diffusa tramite PC Gamer. “La sua capacità di dare vita a un roster così vario come quello di Overwatch attraverso il gameplay è stata incredibile, e il segno che ha lasciato nei team di Warcraft e Overwatch rimarrà con noi negli anni a venire.”

Ricordiamo che Overwatch 2 verrà pubblicato su PC e console il 4 ottobre in formato free-to-play.