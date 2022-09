Electronic Arts conferma i rumor su un videogioco a tema Iron Man

Ne avevamo parlato già qualche settimana fa, quando spuntarono delle indiscrezioni circa la possibilità che Electronic Arts stesse lavorando a un videogioco su Iron Man. Ebbene, ora la compagnia statunitense ha voluto confermare questi rumor svelando qualche dettaglio aggiuntivo – e ufficiale – sul progetto.

Il videogioco è in sviluppo presso EA Motive, lo stesso studio che sta terminando i lavori sul remake di Dead Space, e sarà un action adventure single player. Il progetto è guidato da Olivier Proulx, già producer di Marvel’s Guardians of the Galaxy, e potrà contare su una storia originale che proverà a incanalare la complessità, il carisma, e il genio di Tony Stark.

Il videogioco di Iron Man è attualmente in pre-produzione, pertanto potrebbe volerci un bel po’ prima che lo studio si senta abbastanza sicuro da diffondere ulteriori dettagli.