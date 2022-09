Microsoft vuole portare Final Fantasy XIV su Xbox

Durante un’intervista con Game Watch, al CEO di Xbox, Phil Spencer, è stato chiesto se la possibilità di portare Final Fantasy XIV (di cui trovate la nostra recensione qui) su Xbox fosse ancora nei piani di Microsoft, che aveva confermato ben tre anni fa l’obiettivo. “Lo abbiamo sicuramente annunciato (ride). Naturalmente, non ci siamo ancora arresi. Questo è un impegno di Microsoft e Square Enix nei confronti dei giocatori e continueremo a coordinare i nostri sforzi” ha risposto Spencer.

PC, PlayStation 3, PlayStation 4 e, più recentemente, PlayStation 5, sono le piattaforme su cui Final Fantasy XIV è stato portato, dal suo debutto nel 2010. Naoki Yoshida, regista di Final Fantasy XIV ha fatto una considerazione riguardo al gioco, dopo essersi confrontato con Spencer per risolvere i problemi legati alla piattaforma: “Per giocare a un MMORPG [su Xbox], ci sono 2 regolamenti per Microsoft che impediscono di rendere fattibile il crossplay. A meno che questi regolamenti non vengano rifiutati, non ha significato”, ha spiegato il regista a Wccftech nel 2019.

