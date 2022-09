Mario + Rabbids Sparks of Hope entra in fase gold

Ubisoft ha appena annunciato che Mario + Rabbids Sparks of Hope è entrato nella fase gold, ossia quella fase che precede l’uscita del gioco giacché certifica la conclusione dei lavori.

Il tattico a turni sviluppato da Ubisoft Milan sarà dunque disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 20 ottobre, come inizialmente previsto. Mario + Rabbids Sparks of Hope vedrà i personaggi Nintendo e i Rabbids unire nuovamente le forze per far fronte a una terribile minaccia che rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza dell’intera galassia.