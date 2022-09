Valkyrie Profile: Lenneth rinviato a dicembre

Nella terza parte dello speciale dedicato allo Square-Enix Play 2022 che si è svolto pochi giorni fa a Londra vi avevamo parlato di Valkyrie Elysium, quinto capitolo della saga della casa nipponica in uscita per PlayStation 5 e PlayStation 4 il prossimo 29 settembre. Nella stessa data ci sarebbe dovuto essere anche il debutto di Valkyrie Profile: Lenneth, remastered del primo capitolo della serie uscito ormai più di venti anni fa, ma gli sviluppatori hanno deciso di posticipare l’uscita del gioco al 22 dicembre per far si che il prodotto sia all’altezza delle aspettative.

