Il remake di Splinter Cell sarà una versione moderna della storia originale

Il ritorno di Splinter Cell (l’originale Tom Clancy’s Splinter Cell è del 2002, un classico gioco stealth con una trama dedicata allo spionaggio) attraverso un remake e non un capitolo tutto nuovo ci è stato annunciato da Ubisoft quasi un anno fa (se siete interessati, ne avevamo parlato qui). Oggi sappiamo qualcosa in più della storia che vivremo quando uscirà il gioco: sarà una versione aggiornata e moderna dell’originale. La notizia è arrivata tramite PSU, che ha adocchiato un documento appartenente ad uno sceneggiatore che lavora al remake presso lo studio Ubisoft di Toronto. Le informazioni che si leggono sono le seguenti: “Usando il primo gioco Splinter Cell come base, stiamo riscrivendo e aggiornando la storia per un pubblico moderno. Vogliamo mantenere lo spirito e i temi del gioco originale mentre esploriamo i nostri personaggi e il mondo per renderli più autentici e credibili. Come sceneggiatore di Ubisoft Toronto, ti unirai al team Narrative e aiuterai a creare un’esperienza narrativa coesa e avvincente per un nuovo pubblico di fan di Splinter Cell”. Attendiamo notizie (per ora nulla è stato rivelato) sulla data di uscita e le piattaforme su cui arriverà il remake.

