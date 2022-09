Posticipato il debutto di Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties

“Abbiamo preso la decisione di posticipare il lancio di Bloody Ties fino al 10 novembre, per consentire al team di avere più tempo per lucidare e eliminare i bug” comunica la pagina ufficiale di Dying Light su Twetter.

La prima grande espansione dedicata al titolo di Techland subisce un altro ritardo: l’uscita era già stata posticipata al 13 ottobre e ora gli sviluppatori hanno annunciato che dovremo attendere un altro mese. Riguardo al DLC, esso sarà ambientato in una nuova location chiamata Carnage Hall, un vecchio edificio dedicato all’opera trasformato in arena dei gladiatori. Tra le novità ci saranno anche personaggi, missioni, armi, e sfide nuovi.

Dying Light 2 Stay Human è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X/S, potete trovare qui la recensione del titolo. Non si ha una data di rilascio certa, ma quest’anno dovrebbe esserci il debutto del gioco nella versione per Nintendo Switch.

