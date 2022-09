Dune: Spice Wars presenta la Casata Imperiale Corrino

Come preannunciato un paio di mesi fa, è appena arrivato l’ultimo aggiornamento di Dune: Spice Wars che introduce una nuova fazione giocabile: la Casata Imperiale Corrino.









L’arrivo dell’Imperatore Shaddam IV su Arrakis ha portato sul pianeta le sue astronavi reali, oltre ai palazzi mobili completamente attrezzati per ospitare l’amministrazione imperiale e fungere da centro operativo. Tramite la sua posizione, l’Imperatore ha l’onore e l’onere di controllare indirettamente la Gilda Spaziale. Mentre la Casata Corrino riceve una tassa (o una tangente) sulla Spezia dalla maggior parte delle fazioni su Arrakis, deve a sua volta pagare le tasse della Gilda per mantenere accessibili i viaggi interstellari, non solo per il proprio profitto, ma anche per il beneficio di tutte le grandi Casate dell’Imperium. Questo dovere dà loro un ampio margine di influenza sulle altre fazioni, ulteriormente rafforzato dalla loro capacità di prestare Sardaukar, di cambiare l’agenda del Landsraad e di usare i loro contatti per manipolare il CHOAM market.

La Casata Corrino può impiegare grandi formazioni di soldati a basso costo e alcune unità d’élite specializzate in tattiche estreme, tra cui i formidabili Sardaukar, i cui eserciti sono rinomati per la loro spietata efficienza e per non lasciare spazio a errori. Originari del misterioso pianeta prigione Salusa Secundus, il segreto del loro addestramento e del processo di reclutamento è uno dei più custoditi dell’Imperium.

Ricordiamo che Dune: Spice Wars è attualmente disponibile su Steam nel programma di Accesso Anticipato, dove vi resterà fino alla primavera dell’anno prossivo.