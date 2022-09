Call of Duty: Modern Warfare 2, ecco i requisiti PC dell'open beta

Dopo un primo giro in esclusiva su PS5 (qui trovate le nostre impressioni), l’open beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 sta per fare capolino anche sulle altre piattaforme, tra cui il PC, per questo Activision e Infinity Ward hanno voluto diffondere i requisiti hardware necessari a far girare il gioco.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-3570 / AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i5-3570 / AMD Ryzen 5 1600X RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 DirectX : versione 12

: versione 12 Spazio su disco: 25 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 7 1800X

: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 7 1800X RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DirectX : versione 12

: versione 12 Spazio su disco: 25 GB

Vi ricordiamo che l’open beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile su PC e console (PlayStation e Xbox) da domani a lunedì 26 settembre.