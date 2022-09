Century: Age of Ashes per PlayStation ha una data di uscita

Dopo essere stato rinviato di qualche mese, Century: Age of Ashes sta per fare capolino sulle console PlayStation ora che gli sviluppatori ne hanno annunciato la data di uscita ufficiale.

Il videogioco free to play di Playwing, già disponibile su PC e Xbox da poco meno di un anno, spiccherà il volo su PS4 e PS5 a partire dal prossimo 26 settembre. Century: Age of Ashes è un titolo multiplayer che mette il giocatore nei panni di un domatore di draghi impegnato a combattere contro altri utenti in carne e ossa in sella a queste creature mitologiche. Al lancio saranno disponibili quattro modalità di gioco e tre classi, più l’ormai immancabile Battle Pass della Season 1.