Satya Nadella di Microsoft è certo che l'acquisizione di Activision si farà

Dopo le parole di Jim Ryan sulla questione Call of Duty e l’indagine minuziosa portata avanti da alcuni enti governativi sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ora tocca a Satya Nadella scendere direttamente in campo per dire la sua su tutta questa faccenda.

Intervenendo in un’intervista concessa ai microfoni di Bloomberg, il CEO di Microsoft ha dichiarato di essere sicuro che l’affare andrà in porto. Nadella ha spiegato che al momento la divisione Xbox è al quarto o quinto posto nella classifica dei maggiori attori nell’industria dei videogiochi, pertanto non vi è alcun rischio di accentramento e monopolio in seguito all’acquisizione di Activision Blizzard. L’esponente massimo della Casa di Redmond ha poi spiegato che Sony ha già una posizione dominante e ha potuto effettuare diverse acquisizioni di rilievo nell’ultimo periodo.

“Se tutta la questione riguarda la concorrenza, lasciateci competere,” ha dichiarato Satya Nadella, sottintendendo che l’acquisizione di Activision Blizzard potrebbe fare del bene al mercato dal momento che avvicinerebbe Microsoft a Sony.