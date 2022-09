The Valiant: annunciata la data di uscita di questo RTS medievale

THQ Nordic ha annunciato la data di uscita della versione per PC di The Valiant, nuovo strategico in tempo reale ad ambientazione medievale sviluppato da KITE Games.









The Valiant seguirà la storia di Teodorico di Achenburgo, ex cavaliere crociato che, disilluso dalla crudeltà della guerra, viene richiamato in azione da eventi che lui e un suo ex compagno d’armi, Ulrico di Grevel, hanno messo in movimento quasi quindici anni prima, quando si imbatterono in un frammento di un antico manufatto: la Verga di Aronne.

Il gioco si presenta come un RTS a squadre con una trama che si dipana attraverso una campagna single player formata da quindici missioni. Non mancheranno una modalità di gioco cooperativa e il PvP online con supporto per partite 1v1 e 2v2.

The Valiant sarà disponibile su PC (via Steam) dal 19 ottobre, mentre le versioni per console PlayStation e Xbox verranno pubblicate in seguito.