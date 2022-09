League of Geeks presenta il remake di Solium Infernum

Ricordate Solium Infernum? Probabilmente no dal momento che non ebbe un gran successo commerciale, tuttavia questo strategico a turni uscito sul finire del 2009 riuscì comunque a ritagliarsi un certo seguito, diventando un vero e proprio videogioco di culto. Ora, a distanza di tredici anni, League of Geeks ne ha annunciato il remake, in uscita l’anno prossimo su PC.









Gli sviluppatori hanno deciso di dar vita a una versione reinventata del videogioco ideato da Victor Davis che mette gli arcidiavoli dell’inferno gli uni contro gli altri per rivendicare il trono di Pandaemonium. Il gioco si ispira a Paradiso Perduto, il poema epico scritto da John Milton nella seconda metà del XVII secolo.

“L’originale Solium Infernum è uno dei videogiochi più straordinari mai realizzati. La sua visione dell’inferno, evocativa e ispirata a Milton, e la profonda attenzione agli intrighi politici sono diversi da qualsiasi altra cosa sul mercato“, ha affermato Trent Kusters, co-fondatore e direttore di League of Geeks. “Siamo orgogliosi ed entusiasti di portare Solium Infernum sotto la luce dei riflettori, come ha sempre meritato!”

In Solium Infernum tutti i partecipanti giocano simultaneamente in ogni turno, e ciascun giocatore è in grado di vedere i piani dei nemici solo dopo aver fatto le proprie scelte. Il gioco offrirà una gamma completa di esperienze, da partite per giocatore singolo di 2-4 ore a epiche partite multiplayer a sei giocatori della durata di una settimana che richiedono solo pochi minutidi gioco al giorno. Sarà possibile selezionare uno degli otto arcidiavoli all’inizio di una partita, quindi personalizzarne i vantaggi che lo definiscono per adattarli a diversi stili di gioco. Dopodiché spetterà a ogni giocatore mettere in atto piani segreti per il dominio sull’Inferno, padroneggiando le cinque sfere del male (ira, inganno, profezia, distruzione e carisma), e comandando legioni e pretori demoniaci per conquistare i luoghi del potere e rivendicare potenti manufatti.

Il remake di Solium Infernum sarà disponibile su PC tramite Steam nel corso del 2023.