Il teaser del film di Super Mario sarà presto svelato

Illumination ha comunicato che il 6 ottobre, in occasione della giornata inaugurale del New York Comic Con 2022, svelerà il teaser dedicato al film d’animazione incentrato sul favoloso franchise di Super Mario Bros., che vede come protagonista il nostro caro idraulico baffuto di Nintendo.

Il New York Comic Con è da sempre casa delle anteprime dei film d’animazione e serie TV prossime al debutto, e tra poco più di due settimane avremo un primo assaggio dello stile narrativo e visivo dell’atteso film di Super Mario (alle ore 22:00 il teaser sarà disponibile online). Se molte informazioni sul film ad oggi ci sono ancora sconosciute, sappiamo però che sarà Chris Pratt, protagonista dei Guardiani della Galassia, ad interpretare Mario, vedremo Anya Taylor-Joy nei panni della Principessa Peach, Jack Black sarà Bowser, Charlie Day sarà la voce di Luigi e Seth Rogan quella di Donkey Kong.

