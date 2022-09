Fire Emblem Engage, mostrati maggiori dettagli del gioco

Sull’account Twetter giapponese di Fire Emblem sono stati pubblicati dei brevi video del gioco, la cui uscita è prevista per il 20 gennaio 2023 in eclusiva per Nintendo Switch, in cui vengono mostrati molti dettagli del titolo: i range di movimento che probabilmente ritroveremo nella build finale, le animazioni, il design della mappa, la sfumatura della classe, la qualità dell’effetto sonoro e il doppiaggio giapponese. Nel gioco ci identificheremo in Alear, il Drago Divino, che affronterà battaglie tattiche a turni per impedire il ritorno del Drago Maligno, e avremo anche l’opportunità di evocare personaggi leggendari provenienti dai titoli passati di Fire Emblem, combattendo al fianco di eroi come Marth e Celica.

Condividi con gli amici Inviare