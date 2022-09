GTA 6: la polizia ha arrestato il sospettato dell'hacking

Un tweet del giornalista Matthew Keys comunica che la polizia di Londra ha arrestato colui che sembrerebbe il responsabile dell’hacking di GTA 6, un ragazzo di 17 anni dell’Oxfordshire. Da un’indagine della National Cyber ​​Crime Unit del Regno Unito alla quale si era aggiunto l’intervento dell’FBI (di cui potete trovare maggiori informazioni qui) è emerso che il diciassettenne è sospettato di pirateria informatica, e nonostante i dettagli dell’hacking in oggetto non siano stati rivelati, il giornalista ha affermato che una fonte a conoscenza della questione gli conferma che l’arresto è legato all’hacking di Rockstar Games, che ha portato alla fuga di notizie di GTA 6. Il ragazzo attualmente è tenuto in custodia dalla polizia.

