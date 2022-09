Avvistato Silent Hill: The Short Message, nuovo videogioco in arrivo?

Continuano ad avvicendarsi i rumor circa il ritorno della saga di Silent Hill, questa volta alimentati dalla comparsa di un misterioso The Short Message sul sito dell’ente di classificazione coreano. Il publisher di questo prodotto dovrebbe essere UNIANA, una compagnia che solitamente distribuisce i videogiochi di Konami nella Corea del Sud.

Questa ultima informazione che sta circolando in queste ore va dunque a sommarsi alle altre indiscrezioni che vedono, per esempio, Bloober Team al lavoro su un remake di Silent Hill 2. È tuttavia probabile che questo Silent Hill: The Short Message sia un videogioco del tutto nuovo, probabilmente uno spin-off di qualche tipo.

A questo punto viene da chiedersi quando Konami deciderà di scoprire le carte, così da annunciare ufficialmente i piani per il ritorno di questo franchise così amato dagli appassionati di horror. L’ultima occasione utile è stato il Tokyo Game Show, dove però la compagnia giapponese ha presentato solamente la raccolta contenente le remaster dei primi due Suikoden. Il prossimo evento di rilievo, invece, sarà ai primi di dicembre con i The Game Awards. Staremo a vedere.