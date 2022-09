Oxenfree II: Lost Signals è stato rinviato al 2023

Brutte notizie per chi sperava di giocare a Oxenfree II: Lost Signals entro fine anno: gli sviluppatori di Night School Studio hanno difatti annunciato che l’uscita dell’avventura a tinte horror è stata rinviata al 2023.

“Per far sì che Oxenfree II sia davvero speciale e per aggiungere ulteriori localizzazioni, abbiamo deciso di spostarne la finestra di uscita al 2023,” si legge in un breve comunicato diffuso via Twitter. “Grazie per la vostra pazienza, il vostro supporto, e per la comprensione. Non vediamo l’ora di condividere il nostro gioco con voi.”

Oxenfree II: Lost Signals sarà dunque disponibile l’anno prossimo su PC, PS4, PS5 e Switch.