Marvel's Midnight Suns: le abilità di Magik in video

Dopo il breve trailer di presentazione pubblicato nei giorni scorsi, ecco che Firaxis ha confezionato un nuovo video di Marvel’s Midnight Suns che elenca in dettaglio le varie abilità di Magik, uno dei personaggi giocabili del prossimo tattico a turni degli autori di Civilization e XCOM.









Illyana Rasputin, quesrto il vero nome di Magik, è una potente mutante che può sfruttare i suoi poteri per teletrasportare i nemici in un singolo punto della mappa, così da colpirli tutti simultaneamente. Può inoltre infliggere danni aggiuntivi agli avversari che attraversano i suoi portali. Le sue capacità interdimensionali le permettono di far scomparire per un turno i nemici, mentre l’abilità eroica la rende del tutto invulnerabile e le permette di provocare gli avversari così da obbligarli a colpirla il turno successivo.

Marvel’s Midnight Suns, lo ricordiamo, uscirà il prossimo 2 dicembre nei formati per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Le versioni per PS4, Xbox One e Nintendo Switch usciranno nel 2023.