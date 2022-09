Gli sviluppatori di It Takes Two sono al lavoro sul prossimo gioco

Josef Fares, boss di Hazelight Studios (lo studio che ha dato alla luce It Takes Two), ha postato su Twetter uno scatto che raffigura il dietro le quinte del set del prossimo gioco su cui sono attualmente al lavoro. Per chi non lo conoscesse, It Takes Two è l’action platformer con forte componente cooperativa realizzato da Hazelight Studios per Electronic Arts (lo abbiamo recensito qui), e come vi avevamo raccontato in passato, Josef Fares afferma che il prossimo titolo su cui stanno lavorando supererà il successo del precedente. Per il nuovo gioco ci tocca spettare ancora un po’ di tempo prima di avere maggiori dettagli e soprattutto provarlo per vedere se effettivamente supererà It Takes Two, la cui avventura ispirerà la realizzazione di un film e una serie TV nati dalla collaborazione stretta tra Hazelight Studios e dj2 Entertainment.

