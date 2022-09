The Last of Us: svelato il teaser della serie TV

Ecco rivelato da HBO e Sky il trailer ufficiale della serie TV ispirata all’amatissimo videogioco di Naughty Dog, The Last of Us: uscirà nel 2023 (gli episodi saranno pubblicati in contemporanea con gli stati Uniti) e sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.









La serie è scritta dal regista di Chernobyl, Craig Mazin e Neil Druckmann (direttore creativo di The Last Of Us), che ne sono anche i produttori esecutivi. Tra il cast vediamo Pedro Pascal (The Mandalorian) nel ruolo di Joel e Bella Ramsey (Game of Thrones e His Dark Materials) interpreta il personaggio di Ellie.