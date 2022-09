Terra Invicta: disponibile il grand strategy degli autori della mod Long War

Nelle scorse ore è approdato su Steam in Accesso Anticipato il nuovo videogioco di Pavonis Interactive, lo studio di sviluppo formato dagli autori della mod Long War di XCOM e del suo sequel: si intitola Terra Invicta ed è un grand strategy fantascientifico ambientato poco prima dell’inizio di un’invasione aliena.









Nel mondo di Terra Invicta, l’umanità ha scoperto una sonda extraterrestre in avvicinamento verso la Terra. All’insaputa della popolazione terrestre, una forza aliena si è stabilita nella Fascia di Kuiper, ai confini del sistema solare, e ha iniziato a scavare in un pianeta nano per prepararsi all’invasione. Peccato che le nazioni della Terra non siano riuscite a coordinarsi e ad allearsi per rispondere all’arrivo degli alieni, pertanto i gruppi transnazionali di leader politici, militari e scientifici che la pensano allo stesso modo hanno sviluppato dei canali segreti per coordinarsi. Mentre le intenzioni aliene sono incerte, le diverse fazioni umane sono mosse da sentimenti e obiettivi differenti.

Il videogioco mette dunque il giocatore al comando di una di queste sette fazioni giocabili, ognuna con caratteristiche e obiettivi diversi. Lo scopo del gioco sarà non soltanto quello di indagare sulla minaccia aliena ed eventualmente prepararsi all’invasione, ma anche di annettere, sottomettere o sterminare le fazioni avversarie.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, Terra Invicta rimarrà nel programma di Accesso Anticipato di Steam per molti mesi, così da raccogliere i feedback della community e permettere agli sviluppatori di modificare il progetto in corso d’opera sulla base di tali suggerimenti.