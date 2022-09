Project Dagger: People Can Fly si separa da Take-Two Interactive

People Can Fly ha annunciato di aver chiuso il rapporto di collaborazione con Take-Two Interactive relativo al finanziamento dello sviluppo e alla pubblicazione di Project Dagger, l’action adventure in lavorazione presso la divisione newyorkese della compagnia polacca.

In lavorazione da circa due anni, Project Dagger continuerà a essere sviluppato, sebbene People Can Fly non abbia ancora deciso se rivolgersi a un altro publisher o procedere sulla strada dell’auto-pubblicazione. La compagnia spiega inoltre che Take-Two Interactive non ha voluto esercitare il diritto di opzione sulla proprietà intellettuale, che dunque rimarrà nelle mani di People Can Fly. Tuttavia la società polacca dovrà risarcire il publisher di tutti i pagamenti anticipati che hanno contribuito a sostenere lo sviluppo di Project Dagger in questi ultimi due anni.

“Immagino che rimarremo in buoni rapporti, e non vedo motivazioni che ci impediscano di lavorare con Take-Two in futuro su altri progetti,” ha dichiarato Sebastian Wojciechowski, CEO di People Can Fly. “Crediamo nel potenziale di Project Dagger e siamo intenzionati a continuarne lo sviluppo. Il videogioco è ancora in pre-produzione – il nostro team si sta dedicando a perfezionare il sistema di combattimento e il loop di gioco, nonché a migrare il progetto dall’Unreal Engine 4 all’UE5. Sono consapevole del fatto che questa decisione avrà un peso sui nostri investimenti, ma l’auto-pubblicazione fa parte della nostra strategia. Naturalmente non abbiamo escluso l’eventualità di lavorare con un altro publisher nel caso in cui si presentasse la giusta opportunità.”

La compagnia conclude precisando che Project Dagger è solo uno dei sette progetti attualmente in lavorazione. Vi sono anche Project Gemini, in collaborazione con Square Enix; Project Bifrost e Victoria, entrambi auto-pubblicati; Project Red ancora nella fase di concept; nonché due progetti dedicati alla realtà virtuale: Green Hell VR e un videogioco basato su una IP della compagnia.