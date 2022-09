Svelato un nuovo trailer di Gotham Knights

Il nuovo trailer di Gotham Knights, svelato oggi da Warner Bros. Games e DC, ci mostra il funzionamento su PC dell’action RPG open world il cui esordio è previsto per il prossimo 21 ottobre. Il gioco al momento del lancio disporrà di molte opzioni di personalizzazione nella versione per PC, e ricordiamo che sarà giocabile anche sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S.









Tra le informazioni che possiamo trarre dal video vi sono quelle legate alla grafica di alta qualità: risoluzione 4K, frame rate elevato e ray tracing, Nvidia DLSS 2, AMD FSR2 e Intel XeSuper Samoling (XeSS) per migliorare ulteriormente le prestazioni. Per quanto riguarda la storia che vivremo attraverso il gioco, essa è ambientata a Gotham City dopo la morte di Batman, e vestiremo i panni di Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin come nuovi protettori della città.