A Plague Tale: Requiem, ecco un assaggio della trama

Il nuovo trailer di A Plague Tale: Requem, il sequel di A Plague Tale: Innocence (di cui potete trovare qui la recensione), ci introduce la trama del gioco, la cui uscita è prevista per il 18 ottobre per PC, Playstation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. L’ambientazione del sequel risale a circa sei mesi dopo le vicende di A Plague Tale: Innocence, con i fratelli Amicia e Hugo in viaggio verso il sud per iniziare una nuova vita e trovare una cura per la maledizione di Hugo, la quale sembra essere sotto controllo. Ma sarà proprio il risveglio dei poteri del fratello a costringerli ad un’altra fuga: Amicia e Hugo si metteranno alla ricerca di un’isola misteriosa fiduciosi di trovare una soluzione alla maledizione.