Kena: Bridge of Spirits ora disponibile su Steam

Coincide con l’uscita del gioco su Steam (dopo essere stato una esclusiva di Epic Games Store) l’aggiornamento gratuito di Kena Bridge of Spirits che è disponibile da oggi, in occasione dell’anniversario del debutto del gioco. Ecco il trailer della patch, pubblicato dal team di Embler Lab, che ci introduce alla ricca serie di contenuti aggiunti al titolo:









Tra le novità mostrate dal video figurano nuove prove Spirit Guide, da Percorsi a ostacoli e Difese d’onda a Riflessi dei boss, che una volta completati ci conferiranno nuovi abiti, alcuni ispirati ai diversi Spiriti incontrati da Kena durante le sue avventure. Nuove anche le pietre del fascino, le quali forniranno diversi “aggiustamenti” alle abilità e alle statistiche di Kena. Introdotto anche il New Game+. Oltre a Steam e all’Epic Games Store, Kena Bridge of Spirits è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5.