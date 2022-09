The King of Fighters XV: arriva il Team Samurai, ecco il trailer

SNK ha annunciato la data di uscita del prossimo DLC di The King of Fighters XV che introduce il Team Samurai, e dunque tre nuovi personaggi giocabili. Per l’occasione è stato pubblicato un apposito trailer di presentazione.









Il contenuto aggiuntivo includerà Haohmaru, Nakoruru e Darli Dagger dalla serie Samurai Shodown, sempre di SNK. Con questo nuovo DLC in uscita il prossimo 4 ottobre su PC e console, il numero di personaggi giocabili supera quota 54 unità. Gli sviluppatori fanno sapere che in futuro ne arriveranno altri.