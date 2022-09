L'E3 tornerà nel 2023 con un evento in presenza

L’Entertainment Software Association ha annunciato le date e il programma preliminare dell’E3 2023, che dopo la cancellazione della manifestazione di quest’anno tornerà nuovamente con un evento in presenza.

La kermesse si terrà nel giugno del prossimo anno con una divisione tra giornate accessibili solo ai membri dell’industria, e altre in cui la fiera sarà aperta al pubblico. Dal 13 al 15 giugno, infatti, l’E3 2023 sarà dedicata agli incontri business, laddove il 15 e il 16 giugno saranno i cosiddetti Gamer Days aperti a tutti.

L’ESA ha poi confermato che l’edizione del prossimo anno verrà organizzata in collaborazione con ReedPop, la compagnia alle spalle di PAX, EGX, e New York Comic-Con, giusto per citarne alcuni.