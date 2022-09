Svelato Age of Empires IV Anniversary Edition, in uscita a ottobre

Microsoft e il team di World’s Edge hanno appena annunciato Age of Empires IV Anniversary Edition, una nuova edizione dell’RTS targato Relic Entertainment in uscita il prossimo 25 ottobre su PC (Steam, Windows Store, Game Pass).

La Anniversary Edition includerà il gioco base, tutti gli aggiornamenti apportati al gioco a partire dal lancio e le due civiltà aggiuntive (Ottomani e Maliani). Verrà incluso anche l’inedito Anniversary Update che aggiunge nuove sfide di maestria, ulteriori obiettivi e otto nuove mappe. Inoltre, in concomitanza con l’uscita di questa nuova versione prenderà il via la Season Three del gioco online, mentre saranno aggiunte le partite Team Classificate.

Non è tutto, però, giacché ci sono delle novità anche per quanto riguarda la serie di Age of Empires nel suo complesso. La Casa di Redmond ha annunciato, infatti, che martedì 25 ottobre verrà trasmesso uno speciale broadcast per celebrare i venticinque anni dall’uscita del primo Age of Empires. La diretta sarà ricca di sorprese e annunci e verrà successivamente caricata sul canale YouTube ufficiale della serie. Infine, sono previsti eventi in game per il 25° anniversario sia in Age of Empires II: Definitive Edition che in Age of Empires III: Definitive Edition.