Man of Medan e Little Hope ottengono un aggiornamento gratuito

È disponibile l’aggiornamento gratuito di Man of Medan, titolo (di cui trovate qui la recensione) che inaugurato la serie di The Dark Pictures Anthology sviluppata dal team di Supermassive Games, e del suo successore: Little Hope. Per chi non la conoscesse, The Dark Pictures Anthology è una serie di videogiochi horror cinematografici, che mostrano storie indipendenti tra loro: ogni ambientazione cambia di capitolo in capitolo, insieme a personaggi e cast. The Devil in Me sarà il prossimo titolo ad uscire, disponibile a partire dal 18 novembre 2022.

Tra le novità introdotte con l’aggiornamento vi sono nuovi livelli di difficolta del gameplay, un miglioramento della grafica delle moralità, i trigger degli eventi sono stati aggiornati e vi sono maggiori opzioni di accessibilità, tra cui la dimensione dei sottotitoli. Per Man of Medan è stato anche introdotto un capitolo inedito, intitolato “Flooded”, con un nuovo gameplay da scoprire.

Condividi con gli amici Inviare