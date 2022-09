Svelato il trailer ufficiale di Wild Hearts, arriverà a inizio 2023

Wild Hearts farà il suo debutto il 17 febbraio 2023 su PC tramite Steam, Epic Games Store e Origin, PlayStation 5, Xbox Series X|S. Il titolo, sviluppato da Omega Force (il team dietro la realizzazione della saga musou Dinasty Warriors) e pubblicato da EA Originals, sarà un mix tra azione e gioco di caccia ambientato in un fantastico Giappone feudale in cui ci ritroveremo a combattere contro colossali creature chiamate Kemono sfruttando i Karakuri: congegni realizzati con un’antica tecnologia perduta. Azuma è il paesaggio di fantasia in cui si svolgeranno le vicende del gioco, indicato anche come “la terra della bestia”, che presenta vari biomi e soprattutto pericoli come possiamo vedere nel trailer di debutto del gioco:









Yosuke Hayashi, vicepresidente esecutivo di KOEI TECMO GAMES, racconta in merito al gioco: “Wild Hearts apre ai giocatori un mondo fantasy vibrante, tanto indomito quanto bello”. “Con Wild Hearts, non solo volevamo mostrare l’evoluzione, l’infusione e la minaccia reale causata dai Kemono, ma volevamo anche creare un gioco in cui creazione fosse al centro dell’esperienza, ridefinendo ciò che può essere possibile in un gioco di caccia agli animali. Abbiamo posto grande attenzione nel progettare i nostri Karakuri per adattarli ai combattimenti e non vediamo l’ora che i giocatori usino questi potenti meccanismi per combattere animali giganti e attraversare il mondo”.