Nel MultiVersus arriverà Jocker, doppiato da Mark Hamill

Quelle che circolano attualmente sono solo voci, non abbiamo ancora conferme ufficiali da parte di MultiVersus, ma sembrerebbe che come nuovo membro della famiglia vedremo Joker, con il doppiaggio di Mark Hamill. La notizia arriva direttamente da un tweet dell’account Laisul, da sempre fonte di leak legati al gioco.

Il tweet mostra delle linee audio ottenute dai dati dall’ultima patch del gioco, in cui si riconosce la voce di Mark Hamill che ha già doppiato iconici personaggi, come Luke Skywalker. MultiVersus è spesso soggetto a fughe di notizie e non sempre i nuovi potenziali personaggi si rivelano un progetto reale, vedremo se il sorriso di Jocker farà davvero la sua comparsa nel gioco.