Skull and Bones è stato rinviato ancora, uscirà l'anno prossimo

Non sembra esserci pace per Skull and Bones, il videogioco piratesco di Ubisoft la cui uscita era inizialmente prevista all’inizio di novembre, tanto che la compagnia francese ne ha rinviato ancora una volta il lancio. Bisognerà attendere quattro mesi aggiuntivi rispetto alla data precedente giacché Skull and Bones uscirà ora il 9 marzo 2023.

“Nonostante lo sviluppo del gioco sia terminato, il tempo extra verrà utilizzato per perfezionare e bilanciare ulteriormente l’esperienza di gioco utilizzando i feedback dei giocatori provenienti dai test tecnici e dal programma Insider che si sono svolti nelle ultime due settimane,” si legge nel comunicato stampa appena arrivato in redazione. “Si tratta della decisione più giusta sia per i nostri giocatori che per il successo a lungo termine del gioco; il 9 marzo 2023 rappresenta una finestra di uscita adeguata a questo nuovo brand davvero unico.”

Ubisoft ha poi fatto sapere che prima del lancio sarà disponibile un’open beta per permettere a tutti gli interessati di provare in anteprima il gioco, anche se non sono ancora state fissate le date di questo test. Skull and Bones, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Google Stadia.