PlayStation Plus: Hot Wheels Unleashed tra i giochi di ottobre

Siamo arrivati alla fine del mese: questo significa che Sony ha annunciato quali saranno i videogiochi inclusi nell’abbonamento PlayStation Plus Essential disponibili a ottobre.

A guidare la selezione del mese prossimo sarà Hot Wheels Unleashed nei formati per PS4 e PS5, il videogioco di corse arcade dedicato alle macchinine Mattel sviluppato da Milestone (qui la nostra recensione). Ci sarà spazio anche per Injustice 2, il picchiaduro degli autori di Mortal Kombat con i personaggi dei fumetti DC. Per finire, chiude l’offerta SUPERHOT, il particolare sparatutto in prima persona in cui il tempo scorre solo quando muoviamo il nostro personaggio.

Il trio di videogiochi sarà disponibile a partire dal 4 ottobre. Infine, Sony fa sapere che i titoli inclusi nei tier Extra e Premium del PlayStation Plus verranno svelati più avanti.