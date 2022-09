PlayStation Stars arriverà in Europa a ottobre

Sony ha annunciato la data di lancio di PlayStation Stars: il programam fedeltà della compagnia nipponica sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 13 ottobre. Il servizio è già disponibile da oggi in Asia, mentre tra qualche giorno – il 5 ottobre – verrà lanciato nei mercati americani.

Grazie a questo programma fedeltà, la community PlayStation può guadagnare punti per riscattare ricompense e oggetti collezionabili digitali. Segnaliamo che l’iscrizione a PlayStation Stars è gratuita, basta avere un account PSN per adulti, mentre non è necessario essere abbonati al PS Plus per partecipare al programma.

Con PlayStation Stars sarà possibile ottenere ricompense completando una serie di campagne e attività. Tra queste citiamo la campagna “Check-in mensile”: in questo caso basterà a qualsiasi titolo per ricevere una ricompensa. In altri casi sarà necessario conquistare trofei specifici o diventare il primo giocatore a platinare un titolo di successo. Completando questi obiettivi sarà possibile ottenere dei punti fedeltà da riscattare in un catalogo che può includere fondi del portafoglio PSN, oggetti collezionabili digitali e prodotti PlayStation Store selezionati. Gli abbonati PlayStation Plus iscritti a PlayStation Stars guadagneranno automaticamente punti extra per gli acquisti effettuati su PlayStation Store.

Ulteriori informazioni sul programma PlayStation Stars sono disponibili sul blog ufficiale PlayStation.