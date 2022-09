PlayStation Stars: i membri "top" avranno un'assistenza migliore

Sony non ha fatto in tempo a lanciare il programma PlayStation Stars in Asia (qui da noi arriverà a ottobre) che già è partita una polemica sui bonus riservati agli utenti per così dire “top”, tra cui spicca un’assistenza clienti di fatto migliore.

Stando a quanto riportato sulle colonne di VGC, infatti, il programma divide gli iscritti in quattro livelli: all’inizio si parte tutti dal livello 1, successivamente si può salire di livello completando varie attività o facendo acquisti sul PlayStation Store, fino ad arrivare al livello 4. Per esempio, per arrivare all’ultimo livello è necessario acquistare quattro giochi a prezzo pieno sul PS Store e sbloccare 128 trofei rari. Una volta raggiunto il livello 4, però, si sblocca l’accesso prioritario alla chat del PlayStation Customer Support.

Inutile dire che questa cosa ha fatto imbestialire molti giocatori asiatici che non vedono di buon occhio la mossa di Sony. Di fatto significa che chi spende di più e raggiunge il livello 4 del PlayStation Stars ha diritto a saltare la fila e ricevere un’assistenza clienti più veloce rispetto a tutti gli altri.

Per il momento Sony non ha diffuso alcuna comunicazione ufficiale in merito alla questione, ma ci auguriamo che la compagnia giapponese faccia al più presto un passo indietro garantendo a tutti i suoi clienti il medesimo trattamento.