Scorn: la data d'uscita è stata anticipata

Originariamente previsto per il 21 ottobre, il debutto di Scorn (Kepler Interactive) è stato anticipato al 14 ottobre 2022. A svelare la modifica della data d'uscita è il nuovo trailer del gioco, pubblicato dallo sviluppatore Edd Software:









Come mostrato nel trailer di gameplay pubblicato poco più di una settimana fa, giocando al titolo (un adventure in soggettiva ispirato alle creazioni di H. R. Giger), ci ritroveremo a esplorare lo spettrale bio-labirinto interconnesso di Scorn, affrontandone gli enigmi in cerca di verità. Scorn sarà disponibile su Xbox Series X|S (primo giorno con Xbox Game Pass) e PC (tramite Steam, Epic Games Store e GoG).