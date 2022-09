Need for Speed Unbound arriverà a dicembre

Non si hanno ancora annunci ufficiali da parte degli sviluppatori, ma il giornalista Tom Henderon afferma in un report pubblicato su Insider-Gaming che la rivelazione del prossimo titolo appartenente al franchise di Need for Speed arriverà nelle le prossime due settimane, mentre il il lancio del gioco è previsto per il 2 dicembre.

Electronic Arts e Criterion sono finalmente pronti a svelare Need for Speed ​​Unbound, indica il giornalista nel report, e un trailer di annuncio di circa un minuto e mezzo di runtime e accompagnato da A$AP Rocky sembrerebbe essere pronto alla pubblicazione. L’attesa per la rivelazione del prossimo gioco di Need for Speed ​​si protrae ormai da molto tempo, ma questa volta sembrerebbe essere davvero quasi giunta al termine.

Condividi con gli amici Inviare