Terraria: è disponibile l'aggiornamento Labour of Love

Da oggi l’aggiornamento gratuito di Terraria, Labour of Love, è finalmente disponibile: tra le novità introdotte vi è un nuovo World Seed che capovolge il mondo portando ulteriori minacce crescenti da affrontare per raggiungere la Superficie, e numerose correzioni di bug e piccoli miglioramenti, come le modifiche al sacco vuoto e l’interazione con la corda. Sono state inserite anche alcune sorprese, che verranno scoperte durante il gioco.

Insieme all’aggiornamento gli sviluppatori (Re-Logic) hanno pubblicato un messaggio di ringraziamento ai fan, in cui raccontano:“Terraria è sempre stata un lavoro d’amore per la nostra squadra, come un parente stretto o un bambino per ognuno di noi”, proseguono: “A sostegno di tutto ciò nel corso degli anni c’è stato il tuo costante supporto, non solo in termini di vendite (oltre 46,1 milioni finora!), ma anche in termini di passione e spinta per contribuire a rendere Terraria più di un semplice gioco. In poche parole , la stessa Comunità Terraria è una parte fondamentale dell’esperienza Terraria”. Trovate il resto delle (numerose!) informazioni in merito all’aggiornamento a questo link.