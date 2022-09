Games with Gold: ecco i videogiochi di ottobre

Microsoft ha annunciato i videogiochi che saranno inclusi nel programma Games with Gold nel corso del mese di ottobre. Come previsto già da un paio di mesi, da questa tornata in poi i titoli offerti saranno soltanto due giacché scompariranno i videogiochi per Xbox 360.

Ciò detto, dal 1° al 31 ottobre sarà possibile riscattare l’avventura procedurale di stampo survival Windbound, mentre dal 16 ottobre al 15 novembre sarà la volta di Bomber Crew Deluxe Edition, un particolare strategico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Da notare che questa edizione di Bomber Crew include anche i DLC Secret Weapons e USAAF.