L'Arabia Saudita vuole acquisire un grosso publisher di videogiochi

Non è certo una novità dell’ultimo minuto l’ingresso dell’Arabia Saudita nell’industria dei videogiochi, d’altronde già all’inizio dell’anno abbiamo assistito all’acquisizione di SNK da parte di una società controllata dal principe ereditario del paese mediorientale. Tuttavia adesso veniamo a sapere che Savvy Games Group, una società statale dell’Arabia Saudita, ha intenzione di acquisire un grosso publisher di videogiochi.

A tal proposito, la compagnia fa sapere di aver già accantonato circa 13,3 miliardi di dollari per portare a termine l’operazione, tuttavia non si conosce ancora quale sia il publisher adocchiato dalla corona saudita. Inoltre, complessivamente Savvy Games Group ha intenzione di mettere in atto un piano da 37,8 miliardi di dollari al fine di diventare un punto di riferimento nel mondo dei videogiochi entro il 2030.

Oltre alla già citata acquisizione di SNK, negli ultimi mesi abbiamo assistito a vari investimenti dell’Arabia Saudita nell’industria dei videogiochi: tra questi citiamo l’investimento da un miliardo di dollari in Embracer Group, nonché l’acquisto del 5% delle azioni di Nintendo.