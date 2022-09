The Darkest Tales: il platform di Trinity Team ha una data di uscita

Trinity Team, lo studio italiano autore del rullacartoni Slap and Beans ispirato alle avventure di Bud Spencer e Terence Hill, ha annunciato la data di uscita di The Darkest Tales, che vedrà la luce tra una manciata di giorni su PC, Xbox e Nintendo Switch.

In questo platform d’azione seguiremo l’avventura di Teddy, un vecchio orso brontolone riportato in vita per salvare la sua padrona Alicia, e di Lighty, una fata chiacchierona fata, mentre intraprendono un viaggio attraverso piani fiabeschi distorti, abitati da nemici da incubo e avventure da brivido.

“Siamo felici di comunicare a tutti la data di uscita di The Darkest Tales e non vediamo l’ora di scoprire cosa penseranno i nostri fan di questo diabolico gioco di fiabe“, ha dichiarato Aleksandra Volskaya, Head of Brand Management & PR del publisher 101XP. “Siamo stati molto felici di vedere così tanti giocatori provare il nostro prologo nell’ottobre dello scorso anno e non vediamo l’ora di vedere tutti voi, e non solo, saltare nella versione completa tra poche settimane“.

The Darkset of Tales sarà disponibile su Steam, GOG, e su console a partire dal prossimo 13 ottobre, giusto qualche settimana prima di Halloween.