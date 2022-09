World of Warcraft: Dragonflight arriverà a novembre

A partire dal 28 novembre sarà disponibile Dragonflight, l’espansione di World of Warcraft, leggendario MMORPG di Activision Blizzard.









Dragonflight mostrerà delle meccaniche di volo nuove, completamente revisionate, caratterizzate da un sistema di aviazione semplificato che si baserà sulle abilità. Inoltre è stata introdotta una nuova zona, Le Isole del Drago, a sua volta suddivisa in quattro sezioni ricche di missioni da affrontare e dungeon e bottini da depredare: The Waking Shores, The Azure Span, The Ohn’ahran Plains e l’opulento regno di Thaldraszus. Tra le novità anche il Dracthyr Evoker, nuova classe metamorfica che consente di passare dalla forma umana a quella del drago, rappresentando la prima “classe ibrida” nella storia di World of Warcraft.

Ricordiamo che per chiunque abbia un abbonamento attivo di World of Warcraft, dal 27 settembre è disponibile anche Wrath of the Lich King Classic, un viaggio (imperdibile!) nel passato del gioco.

