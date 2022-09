Bayonetta: il lancio dell'edizione fisica è stato posticipato

Sarebbe dovuta debuttare oggi l’edizione fisica del primo titolo di Bayonetta (che era stato originariamente pubblicato su Switch come download digitale insieme a Bayonetta 2) per Nintendo Switch, ma tramite un tweet pubblicato da Nintendo UK è giunta la notizia che il gioco verrà lanciato “nella prima metà di ottobre” nel Regno Unito ed esclusivamente tramite My Nintendo Store.

“Ora puntiamo a rilasciare l’edizione fisica di Bayonetta nella prima metà di ottobre, in esclusiva sul My Nintendo Store. Si prega di rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.”, afferma Nintendo UK su Twetter. Manca ormai poco al lancio del terzo capitolo di Bayonetta, che arriverà su Nintendo Switch il prossimo 28 ottobre, potete trovare qui la recensione di Bayonetta 2.