Pathfinder: Wrath of the Righteous Enhanced Edition è disponibile

È arrivata l’Edizione Avanzata di Pathfinder: Wrath of the Righteous, l’aggiornamento gratuito che oltre a includere molte correzioni di bug e funzionalità introduce nuovi contenuti al GDR di Owlcat Games. L’aggiornamento è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch (tramite il cloud), ed è compatibile con Xbox Series X/S e PS5 tramite Smart Delivery. In particolare l’aggiornamento per PC comprende miglioramenti riguardo la qualità della vita, la modalità foto e freschi “contenuti di alto livello” per diversi percorsi mitici. È possibile per tutte le console eccetto Nintendo Switch (per la quale Il DLC premium arriverà in un secondo momento) acquistare separatamente o attraverso Season Pass DLC contenuti aggiuntivi come Through the Ashes, Inevitable Excess e The Treasure of the Midnight Isles.